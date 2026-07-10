Над Москвою здійнявся дим: біля великого НПЗ спалахнула пожежа (фото, відео)

Пожежа у НПЗ "Капотня" в Москві / © Exilenova+

Реклама

У Росії спалахнули пожежі поблизу двох великих нафтопереробних підприємств — Московського НПЗ у Капотні та Нижньокамського НПЗ у Татарстані.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Росії горять Московський і Нижньокамський НПЗ: що відомо

За попередньою інформацією, перше вогнище зафіксували в Москві. Очевидці помітили сильне задимлення та вогонь неподалік нафтопереробного заводу «Капотня». Практично одночасно з цим з’явилися повідомлення про аналогічну пожежу в районі Нижньокамського НПЗ, який розташований у Республіці Татарстан.

Реклама

«Попередньо, щось горить в районі НПЗ „Капотня“ в Москві. Деталі уточнюються. Також фіксуємо пожежу в районі Нижнекамського НПЗ», — зазначили в Exilenova+.

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Наразі деталі подій, масштаби руйнувань та інформація про можливих постраждалих уточнюються. Обидва об’єкти є стратегічними підприємствами російського паливно-енергетичного комплексу.

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Пожежа в районі Нижнекамського НПЗ в РФ / © Exilenova+

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Україна атакує НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, вночі проти п’ятниці, 10 липня, Москву атакували безпілотники. Влада столиці звітувала про нібито роботу сил ППО.

Окрім цього, у Таганрозі всю ніч тривала атака безпілотників. Зрання місцева влада оголосила екавуацію.

Реклама

Раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ заявили, що Сили спеціальних операцій завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований на відстані майже 2500 км від кордону з Україною.

Також ми писали, що удар українських безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську став переламним моментом у кампанії далекобійних атак по РФ. Ця атака може стати останньою краплею для диктатора Володимира Путіна.

Новини партнерів