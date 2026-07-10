ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

Над Москвою здійнявся дим: біля великого НПЗ спалахнула пожежа (фото, відео)

У Росії зафіксували пожежі в районах двох великих нафтопереробних заводів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Пожежа у НПЗ "Капотня" в Москві

Пожежа у НПЗ "Капотня" в Москві / © Exilenova+

У Росії спалахнули пожежі поблизу двох великих нафтопереробних підприємств — Московського НПЗ у Капотні та Нижньокамського НПЗ у Татарстані.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Росії горять Московський і Нижньокамський НПЗ: що відомо

За попередньою інформацією, перше вогнище зафіксували в Москві. Очевидці помітили сильне задимлення та вогонь неподалік нафтопереробного заводу «Капотня». Практично одночасно з цим з’явилися повідомлення про аналогічну пожежу в районі Нижньокамського НПЗ, який розташований у Республіці Татарстан.

«Попередньо, щось горить в районі НПЗ „Капотня“ в Москві. Деталі уточнюються. Також фіксуємо пожежу в районі Нижнекамського НПЗ», — зазначили в Exilenova+.

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Наразі деталі подій, масштаби руйнувань та інформація про можливих постраждалих уточнюються. Обидва об’єкти є стратегічними підприємствами російського паливно-енергетичного комплексу.

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Пожежа в районі Нижнекамського НПЗ в РФ / © Exilenova+

Пожежа в районі Нижнекамського НПЗ в РФ / © Exilenova+

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві / © Exilenova+

Україна атакує НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, вночі проти п’ятниці, 10 липня, Москву атакували безпілотники. Влада столиці звітувала про нібито роботу сил ППО.

Окрім цього, у Таганрозі всю ніч тривала атака безпілотників. Зрання місцева влада оголосила екавуацію.

Раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ заявили, що Сили спеціальних операцій завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований на відстані майже 2500 км від кордону з Україною.

Також ми писали, що удар українських безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську став переламним моментом у кампанії далекобійних атак по РФ. Ця атака може стати останньою краплею для диктатора Володимира Путіна.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie