Над одним із міст у Росії почали встановлювати захист від дронів: місце вражає

Скріншот / © скриншот

У російському місті Шебекіно на багатоповерхові будинки та прибудинкові території встановлюють антидронові сітки для захисту від можливих атак безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

За розпорядженням голови регіону підрядна організація під керівництвом Петра Гламаздіна вкриває житлові будинки, дороги та тротуари захисними сітками.

«Тепер і припарковані автомобілі будуть під захистом, при цьому рух у дворі не обмежений, а доступ на дитячі майданчики залишився відкритим», — повідомили у місцевій адміністрації.

Роботи спрямовані на підвищення безпеки міської інфраструктури та мешканців у разі використання безпілотних літальних апаратів. Встановлення сіток триває у різних районах міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія протягом вихідних 26–27 жовтня обстрілювала Київ: у ніч проти суботи — балістикою, у неділю — дронами. Найбільше постраждав Деснянський район: дрон влучив у 9-поверховий будинок, виникла пожежа з 1 по 7 поверхи, мешканці верхніх поверхів опинилися у пастці, деякі вистрибували з балконів.