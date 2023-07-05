Над Петербургом здійнялися клуби чорного їдкого диму: що відбувається

У середу, 5 липня, у Фрунзенському районі російського міста Санкт-Петербурга загорівся склад із автомобільними покришками. Пожежа охопила площу 3,5 тисяч квадратних метрів. Шкідливий дим від паленої гуми, пластику та мастила огортає житлові квартали російського міста.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал “Фонтанка”.

Після того, як всього впродовж години площа загоряння збільшилася в понад 8 разів, пожежі було надано підвищений рівень складності №2. Як виявилося, окрім покришок горять також ємності з-під мастила та інші відходи. "Чого там тільки немає" - повідомили в МНС.

У російському Петербурзі загорівся склад автомобільних покришок / Фото: Фонтанка.ру

На місці працює пересувна лабораторія, яка вимірює концентрацію шкідливих речовин у повітрі. Як повідомили у МНС, вітер зносить дим і гар у бік центру та житлових будинків.

Довкола місця гасіння у великих кількостях збираються роззяви. Пожежники просять їх розійтися через шкідливий дим, але любителів безкоштовних видовищ не так просто налякати.

Через проблеми з водопостачанням до місця НП спрямували пожежний потяг. Також над місцем пожежі кружляє пожежний вертоліт.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, це вже не перша велика пожежа у складських приміщеннях Санкт-Петербурга. У жовтні минулого року вогонь охопив до 6 тисяч квадратних метрів і пізніше збільшився до 12 тисяч.

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