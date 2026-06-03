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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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164
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Над Пітером “вулкани” після вибухів: палають пожежі, під ударом нафтова жилка Кремля (фото, відео)

У Петербурзі — паніка через масштабну пожежу та вибухи, які відчули росіяни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа на нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі після атаки дронів 3 червня

Пожежа на нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі після атаки дронів 3 червня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Масштабні пожежі спалахнули на нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі після атаки дронів 3 червня. Місцеві жителі зняли на відео про потужні вибухи та полум’я, що нагадує виверження вулканів.

Про це свідчать ролики з соцмереж.

Через атаку дронами на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі на ньому виникли великі пожежі: вогонь та дим нагадують виверження вулканів. Налякані росіяни зняли на відео польоти дронів, вибухи, полум’я та чорний дим, який огортає небо над Петербургом.

«Вибухає, трясуться вікна. Ми з сином сховалися за правилом „двох стін“. От у нас там порт горить. Ось будинки навпроти. Насправді дуже жахливо. Все, що відбувається, справді відбувається, і відбувається поряд з нами», — розповіла одна з авторок відео.

«Є*ать, це «Шахеди» на*уй? Ні, «Шахеди» — це наші. Дрони, дрони, дрони!» — сказав автор іншого ролика.

До слова, 3 червня смерть розпочинається Петербурзький економічний форум.

Наслідки атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (6 фото)

атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі_4 / © із соцмереж

© із соцмереж

атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі_6 / © із соцмереж

© із соцмереж

атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі_2 / © із соцмереж

© із соцмереж

атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі_1 / © із соцмереж

© із соцмереж

атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі_3 / © із соцмереж

© із соцмереж

атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі_5 / © із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 3 червня в районі Санкт-Петербурга пролунали вибухи внаслідок атаки на нафтовий термінал. Місцеві жителі повідомляли про задимлення. Це один із ключових російських терміналів для перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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