Над Польщею кружляли невідомі дрони під час навчань НАТО: війська втратили зв’язок

Дрон / © Associated Press

У Польщі під час навчань НАТО Falcon Autumn нідерландські військові помітили кілька підозрілих безпілотників, походження яких наразі з’ясовується.

Про це повідомляє NOS.

За словами представника Міноборони Нідерландів, невідомі дрони були помічені під час розгортання табору на одному з аеродромів поблизу польського міста. Одночасно військові зіткнулися з перебоями у зв’язку.

На момент інциденту солдати не мали засобів протидії безпілотникам, тому необхідне обладнання терміново доставили з Нідерландів після події.

«Безпосередньої загрози не було. Ми перебували досить далеко від російського кордону. Ми одразу це усвідомили й швидко адаптувалися», — зазначив бригадний генерал Франк Грандіа.

Керівництво місії поки не має інформації, хто саме міг стояти за появою безпілотників і збоями у зв’язку.

«Ми усвідомлюємо, що є сторони, які уважно спостерігають за нашими діями та цікавляться навчаннями», — додав Грандіа.

Попри інцидент, навчання не скасували — організатори лише частково змінили їхній формат із посиленими заходами безпеки.

Після кількох годин дрони зникли з поля зору, і навчання продовжили у звичному режимі.

Додамо, що участь у масштабних маневрах Falcon Autumn беруть війська з Польщі, США, Нідерландів та інших союзників.

Нагадаємо, 8 жовтня невідомий безпілотник залетів до зони безпеки стратегічно важливої бази НАТО в Гайленкірхені (Німеччина), де базуються розвідувальні літаки Awacs. Дрон пролетів над злітною смугою на невеликій висоті, що спричинило негайне оголошення тривоги. Ані БпЛА, ані його оператора знайти не вдалося.