Над резиденціями Путіна прогнозують кислотні дощі

Володимир Путін

Реклама

Забруднене повітря від пожеж на нафтобазі в Туапсе поширюється Чорноморським узбережжям Росії, де розташовані резиденції Володимира Путіна. Оксиди сірки та азоту після взаємодії з вологими повітряними масами випадають у вигляді кислотних дощів.

Про це повідомив еколог Георгій Каваносян в коментарі виданню «Агентство».

За його словами, смог від пожеж уже дійшов до Сочі та Гарячого ключа, а зона задимлення може поширитися до Краснодара.

Реклама

Жителі Сочі повідомляють, що вранці у місті пройшов дощ. Ймовірно, опади вже встигли увібрати в себе продукти горіння нафтопродуктів.

Саме в Сочі розташована одна з найвідоміших резиденцій російського президента Володимира Путіна — «Бочаров Ручей». Комплекс включає близько 40 гектарів лісопарку, приватний пляж, басейни, тенісний корт та спеціалізований зал для занять дзюдо. Раніше господар Кремля часто навідувався сюди весною та восени.

Неподалік розташований також так званий «Палац Путіна» — на мисі Ідокопас під Геленджиком. Цей масштабний комплекс площею 17,7 тисяч квадратних метрів будувався спеціально для російського президента, хоча офіційно це заперечується.

Токсична хмара продовжує поширюватись і не виключено, що кислотні дощі окроплять і цю територію.

Реклама

У вівторок, 21 квітня, дим уже розтягнувся на 300 кілометрів і досяг Армавіру та околиць Ставрополя. Забруднене повітря фіксують і в інших районах Чорноморського узбережжя.

Ще один еколог, який коментував ситуацію «Агентству» на умовах анонімності, попередив, що забруднення буде мати довготривалий негативний вплив на території, через які проходитиме смог, зокрема для здоров’я місцевих жителів.

«У повітря викидається велика кількість продуктів горіння, в яких присутні оксиди азоту та сірки. У процесі насичення водяної пари в атмосфері вони перетворюються на азотну, сірчану або сірчисту кислоти і випадають із дощами», — пояснював він.

За інформацією російського МНС, пожежу в морському терміналі Туапсе, яка виникла 20 квітня в результаті ударів дронів ЗСУ, ще досі не загасили.

Реклама

Нагадаємо, після повторних атак на Туапсинський НПЗ у Росії місто накрило маслянистим дощем, а в акваторії Чорного моря розлилася гігантська нафтова пляма.