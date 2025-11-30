Над резиденцією Трампа винищувач перехопив літак: подробиці

Винищувач F-16 / © Associated Press

Винищувач F-16 ВПС США перехопив цивільний літак, що порушив тимчасово обмежений повітряний простір над Палм-Біч у штаті Флорида, де розташована резиденція президента Дональда Трампа.

Про інцидент, який трапився у суботу, 29 листопада, повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

«Літак було безпечно виведено з району дії [обмеження]», — йдеться у повідомленні.

На офіційному порталі військового міністерства США DVIDS уточнили, що під час перехоплення літак NORAD випустив сигнальні ракети, щоб зв’язатися з пілотом та привернути увагу до порушення.

У повідомленні зазначили, що від моменту інавгурації президента Трампа у січні 2025 року NORAD відреагував на понад 40 випадків порушення обмежень на польоти у районі Вест-Палм-Біч.

Відомо, що президент Трамп прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго в місті Палм-Біч 25 листопада, а вже сьогодні, 30 листопада, він повинен повернутися до Вашингтона.

Резиденція Мар-а-Лаго неодноразово використовувалася для проведення міжнародних зустрічей президента Трампа зі лідерами інших країн.

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у Флориді відбудеться зустріч української делегації на чолі з Рустемом Умєровим з американською стороною для обговорення мирного плану завершення війни в Україні.