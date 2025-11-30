- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Над резиденцією Трампа винищувач перехопив літак: подробиці
Під час перехоплення винищувач F-16 випустив сигнальні ракети, щоб зв’язатися з пілотом літака та привернути його увагу до порушення.
Винищувач F-16 ВПС США перехопив цивільний літак, що порушив тимчасово обмежений повітряний простір над Палм-Біч у штаті Флорида, де розташована резиденція президента Дональда Трампа.
Про інцидент, який трапився у суботу, 29 листопада, повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
«Літак було безпечно виведено з району дії [обмеження]», — йдеться у повідомленні.
На офіційному порталі військового міністерства США DVIDS уточнили, що під час перехоплення літак NORAD випустив сигнальні ракети, щоб зв’язатися з пілотом та привернути увагу до порушення.
У повідомленні зазначили, що від моменту інавгурації президента Трампа у січні 2025 року NORAD відреагував на понад 40 випадків порушення обмежень на польоти у районі Вест-Палм-Біч.
Відомо, що президент Трамп прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго в місті Палм-Біч 25 листопада, а вже сьогодні, 30 листопада, він повинен повернутися до Вашингтона.
Резиденція Мар-а-Лаго неодноразово використовувалася для проведення міжнародних зустрічей президента Трампа зі лідерами інших країн.
Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у Флориді відбудеться зустріч української делегації на чолі з Рустемом Умєровим з американською стороною для обговорення мирного плану завершення війни в Україні.