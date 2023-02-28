Над Санкт-Петербургом помітили "невстановлений об'єкт" в повітрі: аеропорт Пулково закрили

У російському Санкт-Петербурзі тимчасово припинив роботу аеропорт Пулково. Також літаки не наближаються до міста. Повідомляється про "невстановлений об'єкт" в повітрі.

Про це повідомляють Telegram-канали та російські ЗМП.

"Фонтанка SPB Online" з посиланням на Міноборони пише, що невідомий літаючий предмет помітили за 160-200 км від Санки-Петербурга. Саме тому аеропорт не приймає літаки і не дає дозволу на зліт.

Фото: сервiс Flightradar.

Зокрема, Baza пише, що у Петербурзі ввели план "Килим" через невстановлений предмет у повітрі. До слова, його застосовують, коли стається незаконний перетин кордону або появою НЛО. Сигнал означає, що всі літаки повинні негайно сідати або залишити територію.

Наголошується, що над містом та Ленінградською областю закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Цивільні перевли в зону очікування. Уряд Петербурга офіційно підтвердив, що аеропорт Пулкова тимчасово не приймає і не випускає літаки. З сервісу Flightradar, цивільні літаки дійсно не наближаються до Санкт-Петербурга.

Фото: Flightradar.

У небо над містом нібито підняли винищувачі. Зокрема, Телеграм-канал "ЧТД" пише про Су-35 та МіГ-31. Наголошується, що невстановлений об'єкт схожий на великий безпілотник.

Нагадаємо, у Росії та анексованому Криму зранку 28 лютого знову пролунали оголошення про загрозу ракетних ударів. Попередження транслювали по радіо та телебаченні. Окупаційна влада півострова заявила про хакерську атаку на радіостанції.

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