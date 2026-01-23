Над секретною базою США помітили трикутний НЛО: кадри об’єкта

Невідомий літальний об’єкт поблизу надсекретної Зони 51 / © скриншот з відео

У пустелі Невада поблизу надсекретної Зони 51 зафіксували появу загадкового трикутного об’єкта, схожого з формою на трикутні чипси Dorito. Одночасно з цим радіосканери перехопили дивні шифровані коди військових про «пиво та снеки».

Про це пише Daily Mail.

НЛО над Зоною 51

Мандрівник Андерс Оттесон, що подорожує поза традиційними маршрутами, став свідком появи невпізнаного літального апарата над надсекретною військовою базою США — Зоною 51.

Оттесон, який позиціонує себе як бекпекер і відеограф, 14 січня знімав подорож пустелею поблизу відомого об’єкта в Неваді. Приблизно о 3:00 ночі за місцевим часом він помітив у небі загадковий літальний об’єкт.

За словами Оттесона, приблизно за дві години до цього він спостерігав політ літака, схожого на стелс-бомбардувальник B-2 Spirit, над територією Зони 51. Натомість другий об’єкт мав форму правильного трикутника — саме такий тип НЛО дослідники часто називають Dorito.

Невідомий літальний об’єкт поблизу надсекретної Зони 51 / © скриншот з відео

Радіосканер зафіксував дивні переговори

Окрім цього, радіосканер, який прослуховував незашифровані частоти Зони 51, зафіксував незвичні переговори: замість стандартної військової лексики звучали кодові слова, пов’язані з пивом, їжею та снеками.

Оттесон наголосив, що подібні апарати вже не вперше помічають у повітряному просторі США.

Так, 2014 року фотографи двічі зафіксували об’єкт аналогічної форми Dorito. Знімки свідчили, що він не схожий ані на відомі стелс-бомбардувальники, ані на безпілотники, які перебувають на озброєнні американських військових.

Протягом десятиліть Зона 51 була майданчиком для створення та тестування передових і експериментальних літаків, серед яких і F-117 Nighthawk — перший у США стелс-бомбардувальник.

Мандрівник зазначив, що нове спостереження Dorito вписується в низку нещодавніх повідомлень про трикутні об’єкти, які бачили над Південною Каліфорнією та Долиною Смерті — неподалік полігону Nevada Test and Training Range (NTTR), де розташована Зона 51.

Вхід на Невадський випробувальний та навчальний полігон поблизу Зони 51 / © Associated Press

Подробиці про загадковий літальний апарат

Оттесон розповів, що в момент появи загадкового апарата він перебував у таборі в долині Тікабу в пустелі Невада. Це громадська територія поблизу дороги Groom Lake Road, звідки відкривається огляд на закритий повітряний простір і головний в’їзд до Зони 51.

Близько 1:00 ночі чоловік зафіксував на відео літак, схожий на B-2, який летів із північного заходу та, ймовірно, стартував з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі.

Через кілька годин Оттесон помітив другий літальний апарат, що здійснив низьковисотний проліт із того ж напрямку, пройшов безпосередньо над його позицією та продовжив рух далі.

Траєкторія польоту трикутного Dorito відповідала типовому низькому проходу, характерному для військової авіації, однак визначити точний курс дослідникові не вдалося.

Хоча B-2 має подібну V-подібну конфігурацію, Dorito суттєво відрізнявся конструкцією: він мав значно рівнішу задню кромку, не мав класичних крил і характерної ламаної задньої частини, притаманної стелс-бомбардувальнику.

«Ми спостерігаємо засекречений випробувальний політ чи звичайний навчальний виліт? Я справді вважаю, що тут є щось цікаве», ­– сказав мандрівник.

Подія над Зоною 51 нагадує інциденти 2014 року

Подія над Зоною 51 багато в чому нагадує інциденти 2014 року: один із них зафіксував фотограф Джефф Темплін у Вічиті (штат Канзас), інший — Стів Дуглас в Амарілло (штат Техас).

В обох випадках камери зафіксували невпізнані трикутні літальні апарати, які не відповідали жодним відомим моделям літаків або дронів ВПС США. Водночас нинішній випадок вирізняється тим, що стався над базою, яка ще від 1950-х років асоціюється з повідомленнями про НЛО.

Що стосується дивного радіокоду, який зафіксував сканер іншого дослідника НЛО Йорга Арну, то, за його інформацією, військові Зони 51 використовували такі слова, як pretzel snack, corona pretzel snacks zero with cheese, profile Michelob, Imperial with garlic і fridge hydrate, щоб замаскувати реальний зміст переговорів.

Хоча типовий маршрут польоту Dorito та застосування кодових слів можуть свідчити про його штучне походження, трикутні НЛО вже десятиліттями регулярно фіксують над територією США.

За даними Національного центру повідомлень про НЛО (NUFORC), лише в січні в різних штатах зафіксували 10 повідомлень про об’єкти трикутної форми. На відміну від Dorito над Зоною 51, ці НЛО мали яскраві або миготливі вогні, які добре бачили очевидці з землі.

Загалом від листопада 2025 року у світі зареєстровано 85 повідомлень про трикутні НЛО, зокрема у Великій Британії, Канаді, Німеччині та Бразилії.

Нагадаємо, раніше авіаентузіаст Майкл Рокіта зафіксував над Зоною 51 у Неваді секретний літак RAT55, який приземлився та зник у легендарному Ангарі 18. RAT55, відомий як Radar Airborne Testbed, використовується для тестування систем малопомітності (стелс) і зазвичай літає з вимкненим транспондером. Рокіті вдалося підтвердити його позивний Saber 98, що прямо пов’язує апарат із таємними операціями бази Грум-Лейк. Поява літака біля найбільшого ангара бази знову підігріла міфи про експериментальні військові програми та приховані технології ВПС США.