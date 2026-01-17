Над Сочі та Туапсе пролунала серія вибухів: місцеві заявляють про атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 січня 2026 року над Сочі та Туапсе у Краснодарському краї Росії пролунало близько 10 вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що працювала протиповітряна оборона — нібито збивали безпілотники над Чорним морем.

Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на очевидців.

За словами мешканців, вибухи в районі Туапсе почалися приблизно о 02:20. Люди стверджують, що чули щонайменше сім гучних звуків і бачили спалахи з боку моря. Дехто описує звук у небі як «дзижчання, ніби кукурудзника».

Приблизно о 02:45, як зазначають очевидці, у Сочі ввімкнули сирени. Також повідомляють про щонайменше три вибухи в районі селища Лазаревське. Сирени нібито лунали вздовж узбережжя — від Сочі до «Сіріуса» та Адлера.

Туристи заявляють, що персонал одного з готелів у «Сіріусі» попросив гостей спуститися на стоянку з міркувань безпеки.

Офіційної інформації про постраждалих або руйнування наразі немає.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.