"Над світом знову нависла тінь": в ООН закликали "деякі країни" не брязкати ядерною зброєю

Генсек ООН Антоніо Гуттереш заявив, що "барабани ядерної війни б’ють знову".

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш попередив світ про посилення ядерних ризиків.

Про це генсек заявив з нагоди 78-х роковин бомбардування Хіросіми, передає пресслужба ООН.

"Барабани ядерної війни б’ють знову. Недовіра і розбіжності наростають. Ядерна тінь, що нависала над світом у період Холодної війни, з’явилася знову. І деякі країни знову нерозважливо брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати цей засіб знищення", – сказав Гуттереш. Які саме країни брязкають ядерною зброєю, генсек не уточнив, прямо не назвавши Росію агресором.

Він закликав міжнародне співтовариство виступати як єдине ціле до повної ліквідації всієї ядерної зброї.

"Держави, які володіють ядерною зброєю, повинні взяти на себе зобов’язання ніколи не використовувати її", – наполягав Гуттереш.

Нагадаємо, що наразі у Відні тривають переговори щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які завершаться 11 серпня.

ДНЯЗ від 1968 року, підписаний як ядерними, так і неядерними державами, спрямований на запобігання розповсюдження ядерної зброї та досягнення мети ядерного роззброєння.

У центрі договору лежить ідея, що неядерні держави погоджуються ніколи не купувати і не виготовляти ядерну зброю, а ядерні держави в обмін погоджуються ділитися перевагами технології, одночасно продовжуючи зусилля щодо роззброєння та ліквідації ядерних арсеналів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи може Україна отримати ядерну зброю.

Тим часом у виданні The Telegraph проаналізували, чому Путін не застосує ядерну зброю, хоча соратники диктатора регулярно вдаються до ядерного шантажу.

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