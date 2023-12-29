Над територією Польщі пролетіла російська ракета: президент Дуда поспілкувався з генсеком НАТО

Об'єкт перебував над територією Польщі менше трьох хвилин і знаходився приблизно на 40 км від кордону з Україною.

Начальник Генерального штабу польського війська генерал Веслав Кукула підтвердив, що в повітряний простір Польщі увійшла саме російська ракета.

Про це він заявив у п’ятницю, 29 грудня, після наради в Бюро національної безпеки за участі президента країни Анджея Дуди та міністра оборони Владислава Косіняка-Каміша, передає видання Onet.

Засідання було скликано у зв’язку з інформацією про порушення повітряного простору Польщі невпізнаним літальним об’єктом, який увійшов у польський повітряний простір з боку України поблизу Замостя.

Об'єкт був помічений над територією Польщі близько 7:15 за місцевим часом (о 8:15 за Києвом). Його політ бачили жителі містечка Соснова-Дембова (ґміна Комарів-Осада, Замойський повіт), приблизно за 40 км від кордону з Україною.

“Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі, а потім залишила його. У нас є національне і союзницьке радіолокаційне підтвердження”, – сказав начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула.

Він також наголосив, що минула ніч була важкою для України, оскільки масованому ракетному удару передувала атака безпілотниками, спрямована на перевантаження протиповітряної оборони, і відзначив, що з нею ЗСУ впоралися “відносно добре”.

“Потім було ракетний авіаційний удар дальньої дії. Ми відстежили траєкторію польоту більшості цих ракет. Одна з цих ракет перетнула польський кордон і залишила його”, - запевнив генерал Кукула.

Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал-майор Мацей Кліш заявив, що російська ракета повернулася на територію України. “Об'єкт перебував над територією Польщі менше трьох хвилин і знаходився приблизно на 40 км вглиб. Ракета відстежувалася на всьому шляху польоту”, — підкреслив він.

Як повідомив голова офісу президента Польщі Марцін Масталерек, Анджей Дуда мав розмову з головою НАТО у зв'язку з цим інцидентом.

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"Розмова між президентом Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щойно завершилася. Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми з самого початку були в постійному контакті з нашими союзниками", - сказав Масталерек.

Генсек НАТО після розмови з польським президентом заявив, що “Альянс стежить за ситуацією і залишатиметься на зв'язку після встановлення фактів”. “НАТО залишається пильним", - запевнив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряний простір Польщі з боку України під час масованого обстрілу росіян 29 грудня зайшов невпізнаний повітряний об'єкт.

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