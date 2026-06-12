Над Тольятті стовпи диму: атакований важливий для Кремля завод, вибухи один за одним (фото, відео)

© із соцмереж

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Самарську область Росії у ніч проти 12 червня атакували безпілотники. Внаслідок влучань у промисловій зоні Тольятті спалахнула потужна пожежа на стратегічному хімічному заводі.

Про це повідомили телеграм-канали.

Вночі в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу дронової атаки. Росіяни запровадили план «Килим», тимчасово призупинивши роботу аеропортів.

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На світанку мешканці Тольятті почали повідомляти в соцмережах про низку сильних вибухів. За попередньою інформацією, їхній епіцентр був на території хімічного підприємства «Тольяттікаучук».

У соцмережах також оприлюднили кадри густого чорного диму, що здіймався над промисловою частиною міста.

Офіційні структури РФ звітують про нібито ефективну роботу ППО. Водночас відео та фото, що поширюються в Мережі, ставлять ці заяви під сумнів.

Варто зазначити, що «Тольяттікаучук» спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та хімічних компонентів, які використовуються у виготовленні військових шин, гумотехнічної продукції та високооктанового пального для техніки противника. До того ж завод щороку сплачує мільярдні податки, що прямо підтримують фінансування російської військової машини.

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© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

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