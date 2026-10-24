Тольятті стало ареною масованої атаки дронів / © Associated Press

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У ніч проти суботу, 24 жовтня, у Тольятті Самарської області РФ повідомляли про атаку безпілотників на хімзавод «Тольятікаучук», внаслідок якої виникла сильна пожежа.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

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За словами місцевих жителів, на заводі спалахнула сильна пожежа, а дрони продовжують фіксувати в різних районах міста.

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Місцева влада поки що не підтвердила інформацію про атаку, але ситуація викликала паніку серед населення, що підтверджується евакуацією працівників «АвтоВАЗ».

«Тольяттікаучук» — велике підприємство нафтохімічної промисловості РФ, яке спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку. Завод також виготовляє вуглеводневі фракції, мономери, полімери, продукцію органічного й неорганічного синтезу та присадки для автомобільного бензину.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції. Також повідомляється про відключення світла на захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.

Дата публікації 08:43, 24.10.26 Кількість переглядів 5 У російському Тольятті дрони атакували хімзавод - відео

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