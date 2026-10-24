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Над Тольятті стовпи диму: дрони атакували важливий завод, почалася паніка — відео
Попередньо, цієї ночі дрони уразили завод «Тольяттікаучук», продукція якого застосовується зокрема у шинній промисловості та виробництві ракетного палива.
У ніч проти суботу, 24 жовтня, у Тольятті Самарської області РФ повідомляли про атаку безпілотників на хімзавод «Тольятікаучук», внаслідок якої виникла сильна пожежа.
Про це пише Telegram-канал Exilenova+.
За словами місцевих жителів, на заводі спалахнула сильна пожежа, а дрони продовжують фіксувати в різних районах міста.
Місцева влада поки що не підтвердила інформацію про атаку, але ситуація викликала паніку серед населення, що підтверджується евакуацією працівників «АвтоВАЗ».
«Тольяттікаучук» — велике підприємство нафтохімічної промисловості РФ, яке спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку. Завод також виготовляє вуглеводневі фракції, мономери, полімери, продукцію органічного й неорганічного синтезу та присадки для автомобільного бензину.
Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції. Також повідомляється про відключення світла на захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.