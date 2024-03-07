Над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека

На росіян чекає тривожна ніч.
Два БПЛА нібито "знищено" над Тульською областю Росії.
Про це пропагандистським рос"ЗМІ" повідомили у Міністерстві з регіональної безпеки регіону.
Також у Курській області вчергове оголосили ракетну небезпеку.
Також ракетну небезпеку оголошено в Старооскольському окрузі Бєлгородської області Росії.
Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України запевнили, що "бавовна квітнутиме" на всіх важливих для російських окупантів об'єктах.
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