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Над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека

Над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека

В деяких регіонах Росії оголосили ракетну небезпеку / Фото: ТСН.ua

На росіян чекає тривожна ніч.

Два БПЛА нібито "знищено" над Тульською областю Росії.

Про це пропагандистським рос"ЗМІ" повідомили у Міністерстві з регіональної безпеки регіону.

Також у Курській області вчергове оголосили ракетну небезпеку.

Також ракетну небезпеку оголошено в Старооскольському окрузі Бєлгородської області Росії. 

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України запевнили, що "бавовна квітнутиме" на всіх важливих для російських окупантів об'єктах.

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