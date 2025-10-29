Над військовою базою в Бельгії помітили кілька дронів: як відреагувала країна

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен / © Associated Press

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про цілеспрямовану атаку на військову інфраструктуру країни, оскільки кілька дронів протягом тривалого часу кружляли над важливою військовою базою в Марш-ан-Фамен.

Про це пише Belga News Agency.

Франкен повідомив, що над військовою базою в Марш-ан-Фамен помітили кілька безпілотників. Поліція спільно зі службою військової розвідки ADIV розпочали розслідування інциденту.

«Наш пост охорони в Марш-ан-Фамен у суботу ввечері (25 жовтня — ред.) протягом тривалого часу спостерігав кілька дронів над важливими ділянками штабу нашої армійської бригади«, — написав міністр оборони Бельгії 29 жовтня у соцмережі X.

Пізніше він додав: «Минулої ночі знову було помічено кілька дронів над MEF. Усі процедури дотримано. Поліція та ADIV проводять розслідування».

Франкен охарактеризував інцидент як цілеспрямовану атаку на військову інфраструктуру.

«Це була чітко спланована операція проти серця нашої армії», — заявив він виданню Het Laatste Nieuws, додавши, що дрони, ймовірно, шукали «критичну інформацію про об’єкти інфраструктури, розташовані на військовій території».

Міністр пообіцяв наполягати на якнайшвидшій закупівлі систем виявлення дронів і засобів для їхньої нейтралізації.

Розслідування триває. Воно пов’язане з іншими випадками прольотів дронів у Бельгії та Європі — наприкінці вересня безпілотники вже літали над базою Ельзенборн у Східній Бельгії, а у вересні дрони з’являлися над найбільшою військовою базою Данії та призводили до тимчасового припинення руху в кількох аеропортах.

До слова, 17 жовтня поблизу військової бази 2-го піхотного батальйону Reedo на півдні Естонії було помічено два дрони невідомого походження. Сили союзників збили один із апаратів за допомогою антидронової рушниці. Зауважимо, що військове містечко Reedo — стратегічно важливий об’єкт, де розміщуються естонські сили оборони та військові країн-союзників, зокрема бронетанковий розвідувальний підрозділ армії США.