Біля військової бази в Естонії збивали невідомі дрони: подробиці

Дрон (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Поблизу військової бази на півдні Естонії помітили два дрони невідомого походження. Один із них був збитий силами союзників. Таку інформацію повідомила 28 жовтня речниця Генерального штабу Збройних сил Естонії Лійс Ваксманн.

Про це пишуть Postimees і ERR.

Інцидент стався 17 жовтня о 16:30 поблизу військового містечка 2-го піхотного батальйону Reedo. Союзники виявили два літальні апарати, один із яких був збитий за допомогою антидронової рушниці.

Реклама

Естонські сили оборони, поліція та прикордонники намагалися знайти збитий дрон у районі ймовірного падіння. Проте апарат так і не виявили. Ваксманн додала, що сили оборони не коментують деталі інцидентів, пов’язаних із безпекою.

Військове містечко Reedo, поруч із яким було помічено дрони, є стратегічно важливим об’єктом. Воно було відкрите рік тому і призначене для розміщення як естонських сил оборони, так і військових країн-союзників.

Наразі там дислокується бронетанковий розвідувальний підрозділ армії США — 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Таллінн має намір вживати необхідних заходів для захисту національного повітряного простору включно зі збиттям російських дронів у разі їхніх порушень.

Реклама

Естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску «Саатсе» на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.

Раніше повідомлялося, що Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400000 осіб на випадок нападу Росії.