Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники: що відповіли у Пекіні

Китай відреагував на звинувачення про надання РФ супутникових даних для атак на Україну

Під час російського масованого удару 5 жовтня над західною Україною, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Про це пише портал Мілітарний, з посиланням на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони пролетіли загалом 9 разів над західними областями з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, над західним регіоном кружляв оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34.

У виданні зазначають, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом над Україною літають понад 60 різнотипних супутників серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку, припускають аналітики «Мілітарного».

Ці супутники літають на висоті близько 700 км, здійснюючи повний оберт навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин. Офіційний Пекін запевняє, що супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак у виданні припускають, що насправді це — військові розвідувальні супутники.

Додамо, що співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров повідомляв схожу інформацію. За його даними, українська Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, по об’єктах іноземних інвесторів.

Що кажуть у Китаї

У відповіді на запит українського інформаційного агентства «Укрінформ», Пекін відреагував на заяву української розвідки про надання Китаєм супутникових даних Росії.

Міністерство закордонних справ КНР запевнило, що нічого не знає про надання китайською стороною росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» (так у КНР офіційно називають агресію РФ проти України — ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою», — йдеться у заяві МЗС Китаю.

Водночас, видання зауважило, що у своїй відповіді МЗС Китаю утрималось від заперечення вказаного факту чи обурення «неправдивими звинуваченнями» на адресу Пекіна.

Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня і рано-вранці цього ж дня вибухи лунали в багатьох містах, але найбільше дісталось Львову, Запоріжжю, та Івано-Франківщині.

Зокрема, під Львовом росіяни вбили сім’ю з чотирьох осіб. Серед них — 15-річна дівчина.