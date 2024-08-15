Над Землею зійде перша цього року блакитна суперповня: коли це буде

Блакитним місяць буде не через те, що раптово забарвиться в цей колір, а через астрономічні особливості.

У понеділок, 19 серпня, над Землею зійде перша цього року блакитна суперповня.

Про це повідомляє Live Science.

Серпневий повний місяць ще називається осетровим. А блакитним місяцем його називають не через те, що він раптово забарвиться в цей колір, а через астрономічні особливості.

Існують два типи блакитного місяця: це може бути друга повня в місяці або ж третя з чотирьох повень в одному астрономічному сезоні. Після дня літнього сонцестояння 20 червня повні були 22 червня і 21 липня. Місяць Осетра 19 серпня і наступна за ним повня, урожайний місяць 18 вересня, відбудуться перед днем осіннього рівнодення 22 вересня.

За даними NASA, блакитний місяць кожного типу буває раз на два-три роки. Останні сезонні блакитні місяці були в жовтні 2020-го та серпні 2021 року, а наступний сезонний блакитний місяць буде у травні 2027 року.

Повня 19 серпня також буде супермісяцем. Місяць рухається навколо Землі еліптичною орбітою. Коли він досягає найближчої до планети точки, яка називається перигеєм, він здається більшим, ніж зазвичай. Це явище називається суперповнею.

Найбільшим і найяскравішим місяць буде в понеділок, 19 серпня. Але він здаватиметься більшим і яскравішим, ніж зазвичай, також у неділю та вівторок.

Серпнева повня називається осетровою на честь риб, які водяться у Великих озерах Північної Америки.

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