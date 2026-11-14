Надала «зелене світло» спецслужбам: одна з країн НАТО пішла на несподіваний крок через Путіна

Спецслужби Німеччини отримають нові повноваження — що дозволив Бундестаг / © Associated Press

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У Німеччині розвідці та контррозвідці нададуть значно більше можливостей для протидії шпигунству, тероризму та диверсіям. Зокрема, спецслужбам дозволять проводити кібератаки, втручатися в інформаційні системи інших країн і використовувати штучний інтелект.

Про це повідомляє DW з посиланням на Die Welt.

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Бундестаг у п’ятницю, 13 листопада, схвалив реформу німецьких спецслужб. Законодавчі зміни підтримали 308 депутатів, 190 виступили проти, ще 71 утримався.

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Які нові повноваження отримають спецслужби

Реформа змінює підхід до роботи Федеральної розвідувальної служби (BND) та Федерального відомства з охорони конституції (BfV). Якщо раніше їхня діяльність переважно полягала у збиранні інформації, то тепер вони зможуть здійснювати активні операції.

Зокрема, BND дозволять втручатися в роботу інформаційних систем за кордоном. Розвідка матиме право видаляти та підміняти дані, а також змінювати напрямок інтернет-трафіку. Крім того, спецслужби зможуть застосовувати штучний інтелект для аналізу біометричних даних.

Зміни торкнуться і контррозвідки. Співробітникам BfV за визначених умов дозволять таємно проникати до приватного житла. У виняткових випадках спецслужби також зможуть співпрацювати з інформаторами віком від 16 років.

Перед проведенням запланованих заходів їхню законність перевірятиме спеціальний наглядовий орган, до складу якого увійдуть колишні судді.

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Чому Німеччина посилює спецслужби

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що завдяки реформі розвідувальні служби зможуть проводити повноцінні спеціальні операції. За його словами, нові повноваження необхідні для протидії тим, хто загрожує демократії як усередині Німеччини, так і за її межами.

Німецька влада пояснює рішення посиленням гібридних загроз з боку Росії, Китаю та Ірану. Водночас противники змін застерігають, що розширення повноважень спецслужб може становити загрозу громадянським правам і свободам.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що російський президент Володимир Путін особисто санкціонував кампанію диверсій і таємних операцій проти країн НАТО. За даними західних журналістів, Москва активізувала такі дії на тлі невдач російської армії на фронті та відсутності бажаних результатів переговорів зі США.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало, що для дестабілізації ситуації в Європі кремлівський режим готує серію гібридних провокацій під чужим прапором.

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