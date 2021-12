Надали розвіддані: США переконали Європу у підготовці Росією нападу на Україну

Associated Press

Це стимулювало Європу на "підтримку ідеї необхідності серйозних погроз санкцій для стримування Кремля", зазначає видання.

Після надання розвідувальної інформації США вдалося переконати європейські країни в тому, що Росія готує вторгнення в Україну.

Про це повідомило видання "Financial Times", пише "Інтерфакс-Україна".

"Тижні безперервної дипломатичної взаємодії США з європейськими урядами, підкріплені обміном розвідданими (...), допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включно з Берліном, у тому, що Кремль незабаром може ввести свої війська в Україну", - йдеться у статті.

Раніше агентство Associated Press з посиланням на джерело та видання The Washington Post, повідомляли, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну вже на початку 2022 року на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. У документі американської розвідки, отриманому The Washington Post, який включає супутникові фотографії, видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки і артилерія, що знову прибули на місце дислокації.

Як повідомив агентству співробітник адміністрації на умовах анонімності, дані про такі терміни "були отримані розвідслужбами США", до того ж "половина російського персоналу вже розгорнута поблизу кордону з Україною". Він додав, що "плани передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням".

Financial Times зазначає, що звіти американської розвідки були передані членам НАТО та Євросоюзу дипломатичними каналами. Кількість матеріалів і деталей, якими поділилися інші 29 союзників з НАТО, була оцінена одним із джерел з офіційних осіб як "всеосяжна".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та окупованих територій. Українська сторона розглядає можливість нового нападу Росії, який, найімовірніше, може припасти на кінець січня.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що значна, незвичайна концентрація сил Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується посиленою риторикою.

Столтенберг закликав Росію до прозорості, деескалації та зниження напруженості та попередив, що агресія проти України обійдеться Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки.

