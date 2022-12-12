"Надихнути на подвиги": у Петербурзі від містян вимагають здати баяни та балалайки для мобілізованих

Від мешканців російського міста вимагають принести та здати такі інструменти, на яких змогли б грати військові навіть без спеціальної музичної освіти.

Від мешканців Санкт-Петеребурга вимагають зібрати для мобілізованих музичних інструментів: баяни, акордеони, губні гармошки та балалайки.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації Московського району Санкт-Петербурга.

За словами чиновників, збір музичних інструментів організували за наказом Міноборони РФ.

У профільному міністерстві вважають, що гра на гітарі чи баяні допоможе мобілізованим військовим, яких відправляють воювати до України, "підняти бойовий дух" та "надихнути на подвиги".

У Санкт-Перетербурзі вже розгорнули три пункти збору музичних інструментів для військових. Віддавати їх мешканці мають добровільно, компенсація не передбачається.

Російські мобілізовані часто скаржаться на умови утримання у казармах: мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах з клопами.

Напередодні "мобіки" з Кемеровської області записали відеозвернення до свого губернатора. Вони поскаржились на погане забезпечення.

У Міноборони України заявили, що мобілізація в РФ не змінила істотно ситуацію на фронті. "Мобіки" уникають бойових зіткнень, а через величезні втрати професійний рівень російської армії суттєво знизився.

Російські "мобіки" масово здаються в полон

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