Одягнув шубу і вийшов на вулицю: в Москві побили відомого актора

В Росії не визнають ЛГБТ-спільноту та нерідко нападають на її представників.

В Москві жорстоко побили актора Андрія Пакалова – його переплутали з активістом ЛГБТ. Приводом для цього стала шуба, в яку він був одягнений.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як стало відомо, інцидент стався, коли Пакалов вийшов зі свого під'їзду. Перед цим він одягнув свою улюблену теплу шубу з вовка, лисиці та бобра. Проте перехожому не сподобався верхній одяг актора.

“Він назвав Пакалова образливим словом і запропонував зайти до під'їзду поговорити. Розмови, щоправда, не вийшло – всередині невідомий ударив актора головою і вибив половину зубів. У поліклініці лікарі діагностували у Пакалова струс мозку, забій носа та розкол передніх зубів. Поліція проводить перевірку – слідство з'ясувало, що нападник пізніше ще раз влаштував скандал у цьому ж під'їзді та розбив телефон консьєржки”, – пишуть у телеграм-каналі.

Що цікаво, в Росії не визнають ЛГБТ-спільноту та нерідко нападають на її представників. А міжнародний рух ЛГБТ там вважається екстремістським і забороненим.

Нагадаємо, що в ГУР неоднозначно прокоментували пожежу на заводі МіГів у Москві.

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