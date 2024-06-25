Надсекретну зброю США виявили завдяки Google Maps – фото

Користувачі Google Maps знайшли на мапах фото підводного дрона Manta Ray – досі армія США тримала в секреті докладну інформацію про нього. Супутникові фотографії пришвартованого безпілотника виявили на військово-морській базі Порт-Вауенеме в Каліфорнії (США).

Про це пише NY Post.

На цій військово-морській базі судно протягом останніх кількох місяців проходило випробування. Manta Ray розробила американська оборонна компанія Northrop Grumman у рамках проєкту ВМС США з розроблення підводної зброї великої дальності.

Дрон Manta Ray на військово-морській базі США в Каліфорнії / Фото: Google Maps

Дрон є складним підводним дроном, здатним перебувати в стані "сплячки" на морському дні протягом дуже тривалого періоду часу без дозаправлення. Завдяки знімкам Google Maps тепер відомо, що розмах крил Manta Ray становить майже 14 метрів, а довжина – 10.

Особливість цього високотехнологічного підводного апарату в тому, що він Він використовує ефективне управління плавучістю для переміщення під поверхнею води і під водою, може залишатися нерухомим на морському дні, а також перевозити важкі вантажі.

Його також можна легко розібрати на окремі частини для транспортування та швидко зібрати знову.

Основною метою проєкту була розробка безпілотної підводної зброї, що має особливо велику дальність дії.

Manta Ray може бути оснащений ядерною зброєю, має дальність польоту майже 10 000 кілометрів і максимальну швидкість майже 190 км/год.

Нагадаємо, Німеччина продемонструвала свій найновіший танк – він має дистанційно керовану зброю і багаторівневий захист.

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