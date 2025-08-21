Надсекретний літак RAT55 помітили над Зоною 51: що приховує легендарний ангар 18

Зона 51 / © Associated Press

Реклама

Небо над Зоною 51 у штаті Невада знову опинилося в центрі уваги. Авіаційний ентузіаст Майкл Рокіта зафіксував там загадковий літак RAT55, підтвердивши давні припущення про його зв’язок із базою Грум-Лейк. З відстані близько 40 км він відзняв маневри літака та його посадку на смузі №32.

Про це повідомляє Т4.

RAT55. / © Фото з відкритих джерел

Через кілька хвилин RAT55 помітили біля сумнозвісного Ангара 18 — найбільшого на базі. Його масивні двері відчинилися, ніби готуючись прийняти всередину літак, що ще більше підживило старі легенди про таємні програми та можливі інопланетні технології.

Реклама

RAT55, або Radar Airborne Testbed, — це спеціалізований повітряний випробувальний стенд. Його характерні риси — “товстий ніс”, “горб зверху” та великий хвостовий виступ — свідчать про головне завдання: тестування систем малопомітності літальних апаратів. За чутками, саме завдяки його місіям було створено безпілотник RQ-80.

RAT55. / © Фото з відкритих джерел

Зазвичай польоти RAT55 залишаються повністю засекреченими: літак вимикає транспондер, зникає зі списків польотів і працює лише в закритому повітряному просторі. Проте Рокіта вдалося підтвердити, що літак використовує позивний “Saber 98”, — важлива деталь, яка напряму пов’язує його із секретними операціями Зони 51.

Останній раз RAT55 бачили у травні, коли він пролетів разом із стратегічним бомбардувальником B-2 Spirit над Долиною Смерті. Тепер же його поява в легендарному Ангарі 18 лише розпалює уяву. Побудований у 1980-х роках гігантський ангар десятиліттями був джерелом міфів: від експериментальних програм до зберігання “прибульців”.

Що ж відбувається за його зачиненими дверима? Відповідь і далі залишається однією з найбільших таємниць американських ВПС.