Надсекретний літак RAT55 помітили над Зоною 51: що приховує легендарний ангар 18
У Зоні 51 знову спалахнули чутки після появи надсекретного літака RAT55. Його зафільмували під час посадки і руху до Ангара 18, довкола якого десятиліттями ширяться легенди про секретні програми та інопланетні технології.
Небо над Зоною 51 у штаті Невада знову опинилося в центрі уваги. Авіаційний ентузіаст Майкл Рокіта зафіксував там загадковий літак RAT55, підтвердивши давні припущення про його зв’язок із базою Грум-Лейк. З відстані близько 40 км він відзняв маневри літака та його посадку на смузі №32.
Про це повідомляє Т4.
Через кілька хвилин RAT55 помітили біля сумнозвісного Ангара 18 — найбільшого на базі. Його масивні двері відчинилися, ніби готуючись прийняти всередину літак, що ще більше підживило старі легенди про таємні програми та можливі інопланетні технології.
RAT55, або Radar Airborne Testbed, — це спеціалізований повітряний випробувальний стенд. Його характерні риси — “товстий ніс”, “горб зверху” та великий хвостовий виступ — свідчать про головне завдання: тестування систем малопомітності літальних апаратів. За чутками, саме завдяки його місіям було створено безпілотник RQ-80.
Зазвичай польоти RAT55 залишаються повністю засекреченими: літак вимикає транспондер, зникає зі списків польотів і працює лише в закритому повітряному просторі. Проте Рокіта вдалося підтвердити, що літак використовує позивний “Saber 98”, — важлива деталь, яка напряму пов’язує його із секретними операціями Зони 51.
Останній раз RAT55 бачили у травні, коли він пролетів разом із стратегічним бомбардувальником B-2 Spirit над Долиною Смерті. Тепер же його поява в легендарному Ангарі 18 лише розпалює уяву. Побудований у 1980-х роках гігантський ангар десятиліттями був джерелом міфів: від експериментальних програм до зберігання “прибульців”.
Що ж відбувається за його зачиненими дверима? Відповідь і далі залишається однією з найбільших таємниць американських ВПС.