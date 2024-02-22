Надсилає сигнал Заходу: Путін здійснив політ на модернізованому Ту-160М, який може нести ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін здійснив політ на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М, здатному нести ядерну зброю. Ймовірно, диктатор надсилає сигнал Заходу як нагадування про ядерний потенціал Москви.

Про це пише Reuters.

"Російський лідер, який, як очікується, легко виграє ще один шестирічний термін наступного місяця, здійснив політ у той час, коли Москва та Захід перебувають у розбіжностях щодо війни Росії в Україні та смерті у в'язниці опозиційного політика Олексія Навального", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про політ

Державне телебачення показало, як Путін спускається трапом літака після польоту і розповідає журналістам, що це надійний і модернізований літак, який може бути прийнятий на озброєння ВПС Росії.

"Це нова машина, багато чого в ній нове. Нею легше керувати. Вона надійніша", - сказав Путін.

Коротко про літак Ту-160М:

екіпажем із чотирьох осіб

здатен нести 12 крилатих ракет або 12 ядерних ракет малої дальності

може пролетіти 12 000 км без зупинок для дозаправки

РФ до 2027 року має надійти 10 модернізованих атомних бомбардувальників

вартість кожного становить 163 мільйони доларів.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що траєкторія польоту літака є військовою таємницею. За даними російських інформаційних агентств, політ із Путіним на борту тривав 30 хвилин.

Нагадаємо, Медведєв вчергове пригрозив світу ядерним ударом по чотирьох столицях.

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