Надскладна операція тривала 12 годин: в Ізраїлі успішно роз'єднали сіамських близнюків

Пацієнти - це двійко дівчаток, які народилися торік зі спільною головою.
Надскладна операція. Ізраїльські медики успішно роз'єднали сіамських близнюків.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 вересня.
Таке у світі робили лише 2 десятки разів. Маленькі пацієнти - це двійко дівчаток, які народилися торік зі спільною головою. На те, щоби провести усі хірургічні процедури, знадобилася цілих 12 годин. Але підготовка до операції була іще довшою - зайняла кілька місяців. Ізраїльським лікарям навіть довелося консультуватися із колегами з-за кордону і реконструювати усе в 3D-форматі.
На щастя, операція пройшла успішно й дівчатка нині почувають себе добре. Їхніх імен вирішили поки не називати.