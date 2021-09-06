Надскладна операція тривала 12 годин: в Ізраїлі успішно роз'єднали сіамських близнюків

Пацієнти - це двійко дівчаток, які народилися торік зі спільною головою.

Надскладна операція. Ізраїльські медики успішно роз'єднали сіамських близнюків.

Також читайте Операція тривала 6 годин: у Львові медики із кишківника сформували пацієнту новий орган

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 вересня.

Таке у світі робили лише 2 десятки разів. Маленькі пацієнти - це двійко дівчаток, які народилися торік зі спільною головою. На те, щоби провести усі хірургічні процедури, знадобилася цілих 12 годин. Але підготовка до операції була іще довшою - зайняла кілька місяців. Ізраїльським лікарям навіть довелося консультуватися із колегами з-за кордону і реконструювати усе в 3D-форматі.

На щастя, операція пройшла успішно й дівчатка нині почувають себе добре. Їхніх імен вирішили поки не називати.

Новини світу: ізраїльські медики успішно роз'єднали сіамських близнюків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання