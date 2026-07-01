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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Надсилав оголені фото та запрошував на зустріч підлітка: в США заарештували 75-річного Санта-Клауса

75-річний американець, який офіційно змінив ім’я на Санта-Клаус, надсилав оголені фотографії та домовився про особисту зустріч з тим, кого вважав 15-річним хлопцем в одному з додатків для знайомств. Ким виявився хлопчик.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Затриманий Санта-Клаус. Фото: Поліція Кеннера

Затриманий Санта-Клаус. Фото: Поліція Кеннера

У США в передмісті Нового Орлеана поліція заарештувала 75-річного чоловіка, який кілька років тому легально змінив своє ім’я на Санта-Клаус, за спробу сексуального насильства над тим, кого він вважав 15-річним хлопцем.

Про це повідомило видання The Guardian.

За даними поліції Кеннера, чоловік — раніше відомий як Джордж Квіглі, вихідець із Техасу — листувався в одному з додатків для знайомств з детективом під прикриттям, який видавав себе за підлітка. У переписці він відкрито обговорював статеві акти з особою, яку сам вважав неповнолітньою і нездатною дати законну згоду на це. Зрештою чоловік домовився про особисту зустріч у Кеннері, де його й заарештували.

Начальник поліцейського агентства Кіт Конлі розповів виданню The Guardian, що чоловік нібито надсилав особі, яку він вважав 15-річним хлопцем, власні оголені фотографії. Коли до нього підійшли слідчі, він здався без спротиву.

Окремо в поліцейській заяві звертається увага на те, що зовнішність затриманого справді нагадує класичний образ різдвяного Санти — у слідчих знайшли фотографії, де чоловік позує в костюмі Святого Миколая. У відомстві назвали цей випадок застереженням для батьків, які довіряють дітей людям в образі Санти під час різдвяних фотосесій.

Чоловіку висунуто звинувачення у комп’ютерному домаганні неповнолітньої особи та непристойній поведінці щодо неї.

Затримання Санта-Клаус відбулося в рамках спецоперації, спрямованої на виявлення потенційних злочинців, які шукають контакту з дітьми. Крім 75-річного чоловіка, того ж дня взяли під варту ще 10 підозрюваних, а поліція видала ордери на арешт ще десятка осіб, яких затримати одразу не вдалося.

«Окрім комп’ютерного знущання над неповнолітнім та непристойної поведінки з ним, звинувачення проти інших підозрюваних включають злочинну поведінку, пов’язану з підбурюванням до злочину», — зазначили в поліції.

Зазначається, що зміна імені на «Санта-Клаус» — не унікальний випадок: подібну юридичну процедуру раніше пройшли й інші чоловіки в різних штатах США, жоден з яких не пов’язаний із цією справою.

Станом на ранок вівторка затриманий залишався під вартою, інформації щодо застави поки немає. Guardian намагався зв’язатися з ним для коментаря, проте відповіді не отримав.

Нагадаємо, раніше ми розповідалаи, що в штаті Кентуккі чоловік, якого оголосили мертвим за мозковою активністю, нібито отямився під час підготовки до операції з вилучення органів для трансплантації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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