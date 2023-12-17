"Надто багато мирних жителів стали жертвами": Німеччина, Британія та Франція зробили заяву щодо війни в Газі

Тим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повторив ізраїльську позицію, згідно з якою припинення вогню було б подарунком для тероористичної організації ХАМАС.

Очільники МЗС Німеччини та Британії Анналена Бербок та Девід Кемерон закликали до нового перемир'я у Газі. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном за перемир'я виступила і голова зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонна.

Про це йдеться в статті лідерів у виданні Sunday Times.

"Ми повинні робити все, що ми можемо, щоб досягти стійкого перемир'я, яке призведе до сталого світу", - заявили Анналена Бербок та Девід Кемерон 17 грудня.

Вони вказали на гостру необхідність укласти перемир'я якнайшвидше, оскільки в цьому конфлікті загинуло "надто багато мирних жителів".

Водночас міністри відхилили вимогу до Ізраїлю укласти "повне та негайне перемир'я". За їхніми словами, така вимога призвела б до ігнорування причин, чому Ізраїль змушений був захищати себе.

"ХАМАС здійснив варварський напад на Ізраїль і щодня запускає ракети, щоб вбивати ізраїльтян", - йдеться у статті.

Терористи ХАМАСу мають скласти зброю, кажуть очільники.

Разом із Бербок та Кемероном віце-прем'єр Британії Олівер Дауден заявив, що Ізраїль перебуває у дуже тяжкій ситуації, тому що вороги прикриваються мирним населенням, зокрема пацієнтами лікарень. Тому Ізраїль має вчитися обережності.

Під час зустрічі з очільником МЗС Ізраїлю Елі Коеном голова зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонна також закликала до перемир'я.

Проте в Ізраїлі кажуть, що припинення вогню "було б подарунком для тероористичної організації ХАМАС".

Нагадаємо, раніше Анналена Бербок заявила, що Ізраїль має краще захищати цивільних. Вона заявила, що недостатньо закликати людей шукати притулку, коли, насправді захист на місці майже неможливий.

Тим часом прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу веде переговори з Путіним.

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