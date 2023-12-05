"Надто молода для опіки": у Франції відібрали новонароджену доньку в 18-річної українки

У пологовому вирішили, що молода мама поводиться з дитиною "холодно". Немовля "висмикнули" просто з рук батька.

У Франції у 18-річної українки відібрали новонароджену донечку, пояснюючи це тим, що "мати надто молода для опіки над дитиною".

Про це повідомила у Facebook українка, що проживає у Франції, Вероніка Кисіль.

Вона розповіла, що 5 листопада 2023 року 18-річна українка Людмила з Житомирської області народила дитину у Нормандії.

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"Стан матері й дитини чудовий, їх тримали у госпіталі досить довго для стандартного випадку природних пологів. 4 грудня 2023 року Людмилу виписали з госпіталю, забравши її доньку Аміну у прийомну сім'ю. Людмилі дали запрошеня на дві зустрічі з дитиною: у середу та у п'ятницю до суду, який відбудеться 11 грудня. На сьогодні ми на жаль, не маємо виклику у суд, тому навіть не знаємо о котрій годині він відбудеться", – пише Вероніка Кисіль.

За її словами, у пологовому було 2 зміни: одна вирішила, що мама поводиться з дитиною "холодно", друга зміна підтвердила, що Людмила нормально поводиться з дитиною.

"Вчора у пологовий прийшов волонтер, якого Людмила бачила вперше. Волонтер хотів допомогти розібратися з ситуацією і зрозумівши, що справа у відсутності комфортного житла для дитини, запропонував Люмилі зупинитися в його сім’ї. Людмила відповіла "Я подумаю", що було сприйнято як відмову і небажання молодої матері жити зі своєю дитиною", – розповідає Кисіль.

Молода мама не знала наслідків своїх слів, адже спілкувалася з незнайомцем, який не запропонував житло їй, дитині й батьку дитини – а тільки мамі з дитиною.

"В результаті дитину забрали (за словами – з батькових рук, вони були разом у палаті), а Людмила повернулася у центр для біженців сама (батько не має права проживати у цьому центрі для біженців", – зазначила авторка поста.

Кисіль додала, що повідомила про інцидент Консульство України у Франції, додавши усі документи, але відповіді не отримала.

Раніше повідомлялося, що чотири країни платять українцям за повернення додому.

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