Надто пізно почав тікати: приголомшливе відео спроби британця врятуватися від руйнівного шторму "Арвен"

Чоловіка ледь не поглинула гігантська хвиля.

Чоловік ледь не став четвертою жертвою шторму "Арвен", який сіє хаос у Великій Британії. Його ледь не знесла гігантська хвиля, яка охопила набережну Скарборо, Північний Йоркшир.

Про це пише The Sun.

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Кадри свідчать, що чоловік стоїть на набережній у Північному Йоркширі, не дбаючи про свою безпеку, оскільки штормове море вирує всього в декількох метрах від нього. Він просто спостерігав за хвилями, коли велика вода наближалася до нього.

Коли хвилі були надто близько, британець біжить до безпечного місця, але вода на великій швидкості обрушується на нього. У результаті, чоловікові вдалося вижити: він виринув з-під хвилі і зміг встояти на ногах.

У Мережі його розкритикували за те, що він стояв так близько до шторму:

"Вау. У деяких людей просто немає здорового глузду. Абсолютне безумство", - прокоментувала одна людина.

"Навіщо стояти так близько? Подумайте про людей служби екстреної допомоги, яким, можливо, доведеться їх рятувати", - сказав інший.

"Проте, якби він був віднесений в море, ми повинні були співчувати йому", - зауважив третій.

Зауважимо, що шторм "Арвен" накрив кілька районів Великої Британії і супроводжується зливами та снігопадом. Пориви вітру досягали швидкості 160 км на годину. Температура впала до позначки нижче за нуль. Наразі відомо про трьох жертв негоди.

Графіки WX показують, що наступної п'ятниці зимова погода збережеться - на 13 грудня прогнозується ще більше снігу. Очікується, що протягом наступних двох тижнів падатиме сніг, що може спричинити проблеми з транспортом та поїздками.

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