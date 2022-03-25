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Надумана проблема: прем'єр Білорусі порадив жінкам замінити дефіцитні прокладки прогулянками і спортом

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Надумана проблема: прем'єр Білорусі порадив жінкам замінити дефіцитні прокладки прогулянками і спортом

wallon.ru

Роман Головченко назвав дефіцит прокладок у країні надуманою проблемою.

У Білорусі слідом за Росією, яка напала на Україну, виник дефіцит засобів для інтимної гігієни, зокрема спорожніли полиці із прокладками. Проте прем'єр Білорусі Роман Головченко назвав дефіцит прокладок у країні надуманою проблемою і порадив жінкам більше гуляти.

Про це пише користувач Twitter.

"Тріскотня про ці прокладки вже набила оскому. Займіться краще спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі і прокладки не знадобляться!", - написав він.

Користувачі Мережі сміються із такої "поради" прем'єра країни. Ось, що пишуть люди:

  • Експерт однак
  • Беріть вату, доки є
  • А чувак розуміється в менструації
  • Еталон д*біла
  • Місячні теж - надумана проблема. Насправді їх не існує, а прокладки ми купуємо просто так, тому що так в рекламі нас від детства навчили 
  • А, так у мене місячні, тому що я мало гуляю на свіжому повітрі і спортом не займаюсь. Окей

Тим часом росіянок вчать робити прокладки з вати та скотчу.

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Як повідомлялося, громадяни країни-загарбниці почали відчувати наслідки "бойкоту" всесвітньо відомих брендів, які через напад Росії на Україну, пішли з їхнього ринку. Російська блогерка в Instagram розповіла про масову паніку, яка вже охопила громадян країни-агресорки.

Також ми писали, що в Росії заблокували Instagram і блогери в розпачі й істерії прощаються із соцмережею.

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