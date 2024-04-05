Надзвичайна ситуація у Хабаровську: радіаційний фон у 1600 разів перевищив норму

У п'ятницю, 5 квітня, в російському місті Хабаровську запроваджено режим надзвичайної ситуації після того, як місцевий житель випадково виявив, що в одному з промислових районів міста різко підскочив рівень радіації.

Про це повідомляє видання “Новая газета” з посиланням на волонтерів групи дозиметричного контролю, які приїхали в згаданий район раніше співробітників МНС.

За їхніми словами, дозиметр на місці НП у піковому значенні показував до 800 мікрозівертів, що у 1600 разів більше за безпечне значення.

Джерело радіоактивного забруднення волонтерам самотужки не вдалося, вони лише визначили територію, де “фонило” найбільше.

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Згодом співробітники МНС обгородили територію 30 на 30 метрів, де виявили капсулу з цезієм від дефектоскопа. Знахідку помістили у захисний контейнер та вивезли на утилізацію.

Зняти режим НС у Хабаровську адміністрація міста планує у понеділок, 8 квітня. До цього часу на місці, де виявили капсулу, проводитиметься моніторинг.

Місцевих мешканців запевняють, що довкіллю та людям більше нічого не загрожує.

Нагадаємо, минулого року у Свердловській області РФ на Уральському електрохімічному комбінаті, який входить до складу корпорації "Росатом", розгерметизувався балон зі збідненим гексафторидом урану. Мешканців міста Новоуральська, де розташоване підприємство, влада теж закликала не панікувати.

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