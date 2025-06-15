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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Надзвичайна рятувальна операція: туристів, уражених блискавкою, спустили з гори в Колорадо

Двох чоловіків ледь не вбила блискавка на горі Торрейс-Пік на висоті 4 360 метрів над рівнем моря.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Рятувальна операція в горах

Рятувальники витягли з гори постраждалих туристів / Ілюстративне зображення

У горах Колорадо відбулася надзвичайна рятувальна операція. Двох чоловіків, яких уразила блискавка, зняли з гірської вершини за допомогою гелікоптера. За даними рятувальників, це були найвисотніші рятувальні роботи з використанням гелікоптера в історії цього гірського штату США.

Про це повідомляє AP News.

Один з постраждалих станом на п’ятницю перебував у лікарні у стабільному стані, тоді як інший після надання медичної допомоги вже був виписаний.

Небезпечна пригода на горі Торрейс-Пік

Інцидент стався пізно ввечері у четвер, 12 червня, поблизу вершини Торрейс-Пік — гори заввишки 4 360 метрів, розташованої приблизно за 64 км на захід від міста Денвер. Торрейс-Пік вважається 11-ю за висотою вершиною в Колорадо і лише на 60 метрів поступається найвищій горі штату — Маунт-Елберт.

Чоловіки з Нью-Йорка, імена яких не розголошуються, вирішили підкорити вершину під час своєї туристичної подорожі, повідомив Джейк Сміт, представник інформаційної служби Alpine Rescue Team.

Приблизно о 17:00 вони вперше звернулися по допомогу, оскільки збилися з курсу, піднімаючись складним маршрутом. Існує також інший шлях, що не вимагає спеціального альпіністського спорядження чи досвіду.

«Схоже, вони не мали великого досвіду. Я думаю, це, ймовірно, була просто недостатня обізнаність», — зазначив Сміт, який був серед рятувальників на землі.

Рятувальники допомогли чоловікам повернутися на маршрут, і ті дісталися вершини. Однак, за кілька хвилин один з них знову зателефонував і повідомив, що їх вдарило блискавкою.

Рекордна рятувальна операція

Близько 30 рятувальників вирушили в гори пішки, тоді як інша команда задіяла гелікоптер Blackhawk Національної гвардії Колорадо. З його допомогою більш важкопораненого чоловіка, який був без свідомості та у критичному стані, зняли з вершини за допомогою лебідки з висоти 4 330 метрів. Його доставили до карети швидкої допомоги, потім до місцевої лікарні, а звідти — до шпиталю в Денвері, де є відділення для лікування опіків.

Гелікоптер здійснив ще один виліт близько опівночі, щоб забрати менш постраждалого чоловіка, частково приземлившись на горі.

Рятувальники повідомили, що попередній рекорд з висотного гелікоптерного порятунку в Колорадо становив 4 175 метрів. Такі операції є надзвичайно складними, оскільки розріджене повітря на великих висотах значно зменшує підйомну силу гелікоптерів. Максимальна висота польоту Blackhawk становить близько 5 800 метрів.

Туристам та альпіністам часто радять здійснювати сходження вранці та уникати високогірних районів Скелястих гір у літні післяобідні години. Грози тут є поширеним явищем і можуть розвиватися раптово, супроводжуючись небезпечними блискавками, градом та різким падінням температури.

Нагадаємо, у бразильському Сан-Паулу блискавка влучила в літак під час стоянки в аеропорту. За даними метеорологів, літаки потрапляють під удар блискавки лише раз або двічі на рік.

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