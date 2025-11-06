Надзвичайна ситуація у Швеції: небо над міжнародним аеропортом закрили через невідомий дрон

Аеропорт у Швеції / Архывне фото

Повітряний простір над шведським аеропортом Landvetter поблизу Гетеборга був закритий ввечері четверга, 6 листопада, одразу після того, як над летовищем помітили щонайменше один невідомий дрон. Ця інформація призвела до повної зупинки польотів, оскільки безпека пасажирів та екіпажів є абсолютним пріоритетом.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Скасування рейсів та робота поліції

Інцидент одразу вплинув на авіасполучення. Зокрема, два міжнародні рейси, що прямували з Мюнхена та Франкфурта, були перенаправлені до Копенгагена. Також було скасовано низку вильотів та прильотів до аеропорту Landvetter.

«Я можу підтвердити, що дрони були помічені біля Ландветтера. Наразі рух призупинено», — заявив Бйорн Ставас з Управління цивільної авіації Швеції.

Кілька поліцейських патрулів були негайно викликані до аеропорту для з’ясування обставин. Правоохоронці намагаються контролювати ситуацію та встановити, хто керував безпілотником і з якою метою. За словами поліції, ситуація наразі перебуває на «ранній стадії» розслідування.

Чому небо залишається закритим

Рішення про закриття повітряного простору ухвалила компанія Swedavia, яка керує державними аеропортами Швеції. Представники компанії заявили, що повітряний простір залишатиметься закритим доти, доки поліція не завершить своє розслідування і не переконається у повній безпеці.

«Повітряний простір над Ландветтером наразі закритий через індикацію підозри на дрон. Безпека завжди на першому місці, і повітряний простір закритий, поки поліція веде розслідування», — написала в електронному листі Сюзанна Норман, операційна директорка Swedavia.

Останнім часом подібні інциденти з дронами поблизу аеропортів траплялися і в інших європейських країнах, зокрема у Брюсселі, Льєжі, Ганновері та Копенгагені, що посилює занепокоєння щодо загроз безпеці цивільної авіації в Європі.

Нагадаємо, днями невідомі дрони паралізували роботу двох великих аеропортів у ЄС. Аеропорти Брюсселя та Льєжа призупинили роботу на годину, тисячі пасажирів не змогли вчасно вилетіти або були перенаправлені до інших аеропортів.