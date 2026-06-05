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Надзвичайна ситуація в космосі: астронавтів NASA готували до втечі з МКС
Астронавтам наказали одягнути скафандри та перейти до корабля Dragon, який у разі потреби міг бути використаний для екстреної евакуації.
У п’ятницю, 5 червня, NASA наказало астронавтам місії Crew-12 на борту Міжнародної космічної станції підготуватися до можливої евакуації через новий витік повітря в російському сегменті орбітального комплексу. На час проведення ремонтних робіт екіпаж уже перебував усередині пристикованого космічного корабля Crew Dragon.
Про це повідомила речниця NASA Бетані Стівенс у соціальній мережі X.
За її словами, через погіршення ситуації з витоками повітря в перехідному тунелі російського службового модуля «Звєзда» агентство перевело чотирьох учасників місії SpaceX Crew-12 та астронавта NASA Кріса Вільямса у режим підвищеної готовності.
Астронавтам наказали одягнути скафандри та перейти до корабля Dragon, який у разі потреби міг бути використаний для екстреної евакуації.
До складу екіпажу Crew-12 входять астронавти NASA Джессіка Меїр і Джек Гетевей, французька астронавтка Софі Адено та російський космонавт Андрій Федяєв. Кріс Вільямс, який прибув на станцію на кораблі «Союз МС-28», у разі розвитку надзвичайної ситуації мав би залишати МКС разом із російським екіпажем.
Як зазначила Стівенс, тріщини та витоки повітря в перехідному тунелі модуля «Звєзда» залишаються предметом занепокоєння NASA протягом тривалого часу. Американські та російські фахівці спільно працюють над встановленням причин пошкоджень і пошуком остаточного вирішення проблеми.
Згодом «Роскосмос» повідомив про призупинення запланованих ремонтних робіт для додаткового аналізу отриманих даних. Після цього NASA скасувало режим підвищеної готовності, а членам екіпажу дозволили залишити корабель Dragon і повернутися до виконання штатних операцій на борту МКС.
За словами речниці NASA, агентство продовжує координацію дій із «Роскосмосом» та міжнародними партнерами для усунення проблеми витоків повітря на станції.
Витік повітря з МКС — що відомо
Нагадаємо, на Міжнародній космічній станції (МКС) знову зафіксували витік повітря з російського модуля, який створює ризик серйозної аварії та може змусити астронавтів екстрено залишити орбітальну станцію.
Перші ознаки витоку на МКС зафіксували ще у вересні 2019 року в перехідному тунелі PrK, який з’єднує стикувальний порт із російським сервісним модулем «Звєзда».
До 2024 року рівень витоку повітря фактично подвоївся, після чого NASA назвало проблему однією з найсерйозніших загроз безпеці станції.
2025 року агентство повідомляло про успішний ремонт і стабілізацію ситуації, а на початку 2026 року навіть заявило про досягнення «стабільної конфігурації». Однак новий витік свідчить про те, що проблема так і не була остаточно усунута.