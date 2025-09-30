Надзвичайна ситуація в Німеччині: військовий літак обстріляли піротехнікою під час зльоту

Транспортний літак ВПС Німеччини обстріляли феєрверками

У Нижній Саксонії стався серйозний інцидент: транспортний літак C130 Люфтваффе (Військово-повітряних сил Німеччини) потрапив під обстріл піротехнічним снарядом невдовзі після зльоту. На місце події була направлена не лише поліція, але й військові слідчі.

Про це повідомила місцева газета Cellesche Zeitung з посиланням на ВПС Німеччини.

Інцидент на аеродромі Вітценбрух

Інцидент стався минулої п’ятниці, 26 вересня, на військовому аеродромі Вітценбрух поблизу міста Целле, коли злітав літак C130. Екіпаж помітив яскравий спалах, після чого пролунав гучний хлопок.

За інформацією журналістів, піротехнічний снаряд, схожий на новорічний феєрверк піднявся на висоту близько 500 метрів від літака. Проте представники ВПС не змогли підтвердити, що саме сталося.

«Літак не був уражений, для екіпажу також небезпеки не було,» — заявив речник ВПС у Берліні.

Варто зазначити, що літак C130 перебував на аеродромі Целле тимчасово, його база — французько-німецька ескадрилья «Геркулес» у місті Евре.

У розслідування включилася військова поліція

Після інциденту до розслідування, окрім цивільної поліції, залучили фельд’єгерів (військову поліцію). цю інформацію підтвердив речник Люфтваффе. Наразі слідство не може однозначно сказати, чи був це цілеспрямований обстріл транспортного літака, чи випадковість.

Поліція розпочала кримінальну справу за статтею про «небезпечне втручання в повітряний рух». Після події територію навколо казарм Іммельманна обшукували фельд’єгері та поліція, а також було задіяно собаку-шукача вибухівки, проте нічого, що стосувалося б злочину, знайдено не було. У колах Бундесверу зазначають, що такі інциденти з військовими літаками є рідкістю, хоча випадки засліплення пілотів лазерними указками трапляються регулярно.

Нагадаємо, біля Калінінграда зазнав GPS-атаки літак з міністеркою оборони Іспанії. Військовий літак Іспанії зіткнувся зі спробою глушіння навігації.