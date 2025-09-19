Російські МіГ-31 вторглися в Естонію: у Євросоюзі зробили заяву

Кая Каллас / © Associated Press

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією».

Про це вона написала у своїй заяві на платформі X.

Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що «ще більше посилює напруженість у регіоні». Вона запевнила, що ЄС повністю солідарний з Естонією та підтримуватиме країни-члени у зміцненні їхньої оборони.

«Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні демонструвати слабкість», — додала Каллас.

Нагадаємо, Естонія висловила рішучий протест Російській Федерації через порушення свого повітряного простору. Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Глава МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 були над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

А раніше, 10 вересня російські дрони вперше масовано вторглися до повітряного простору Польщі — було зафіксовано проліт близько 20 апаратів. Деякі з них просунулися майже на 300 км углиб країни від східного кордону.