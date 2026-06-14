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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У РФ випав «нафтовий дощ»: після удару по нафтобазі двори й річки росіян почорніли (відео)

Мешканці російського Рубінська фіксують нафтовий дощ.

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У РФ випав «нафтовий дощ»: після удару по нафтобазі двори й річки росіян почорніли (відео)

© ТСН.ua

У Рибінську Ярославської області РФ фіксують нафтовий дощ атаки БпЛА. Відомо, що там було уражено нафтобазу.

Кадри публікують місцеві жителі у Мережі.

Ванна із нафтопродуктами

Ванна із нафтопродуктами

«Арабські шейхи заздрять мешканцям Рибінська», — жартують у пабліках.

Щобільше, нафтопродукти течуть річками. У місцевих подвірʼя чорного кольору.

Місцеві фіксують нафтопродукти

Місцеві фіксують нафтопродукти

«Нарешті жителі нафтогазової країни почали отримувати свою частку», — тролять росіян.

Нафтові ріки

«По-багатому живуть!», — пишуть у телеграм-каналі «Exilenova+».

Теплиця, вкрита нафтопродуктами

Теплиця, вкрита нафтопродуктами

Як зазначається, нафтовий дощ дістався Вологодської області. У Череповці місцеві фіксують опади з нафтопродуктів.

Нафтовий дощ

Нагадаємо, дрони СБУ атакували нафтобазу у Рибінську (Ярославська область, РФ). Обʼєкт розташований на відстані понад 700 км від України. Він входить до держрезерву РФ і зберігає бензин, дизель та інше пальне, яке йде як на цивільні потреби північних регіонів, так і на забезпечення російської армії. Після удару спалахнула масштабна пожежа — зайнялося щонайменше 60 резервуарів із пальним.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
335
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