Нафта б’є по Путіну: як санкції США підривають бюджет Росії

Дональд Трамп і Володимир Путін

США продовжують економічний тиск на Росію, запроваджуючи санкції проти енергетичних гігантів «Роснафти» та «Лукойлу». Попри заяви Кремля про «стійкість» наслідки для економіки стають дедалі відчутнішими.

Про це сказав аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот у коментарі для «24 Каналу».

Він заявив, що санкції позбавляють Росію значної частини доходів бюджету. За його словами, лише нафтові обмеження можуть коштувати Москві до 50 мільярдів доларів щорічно — це 10–15% державних прибутків.

Під час візиту до США в жовтні керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв запевняв американських партнерів, що санкції нібито не шкодять економіці РФ. Проте як зазначає Тот, сам факт цього візиту свідчить про занепокоєння.

«Дмитрієв чудово розуміє масштаб проблеми. Санкції реально підривають основу російського бюджету», — сказав аналітик.

Економіка РФ опинилася у стані стагфляції, коли інфляція зростає, а економічна активність падає. Банківська система відчуває дефіцит ліквідності, а уряд змушений покривати дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх резервів.

За оцінками експертів, доходи Кремля від нафти й газу — близько 400 мільярдів доларів на рік, тому навіть часткові втрати через санкції є критичними.

Додаткового удару по енергетичному сектору завдають українські атаки на нафтопереробну інфраструктуру РФ. За словами аналітиків, комбінація військових і фінансових чинників руйнує довіру до російських активів на міжнародних ринках.

На думку Марка Тота, нинішні санкції — лише початок. Вашингтон може запровадити вторинні обмеження проти країн і компаній, які продовжують купувати російську нафту, що посилить ізоляцію Кремля.

«Ці санкції вже мають значення. Їхній ефект лише наростатиме», — підсумував експерт.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін назвав нові запроваджені 22 жовтня санкції США проти його країни «недружнім актом» і спробою тиску, яка не сприяє зміцненню російсько-американських відносин.

Своєю чергою Зеленський заявляв, що санкції США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, є прямим сигналом Путіну: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання Україною далекобійної зброї. Зеленський пояснив, що Трамп таким чином показує Путіну, що «вікно відкрито», натякаючи на можливе передавання Києву ракет «Томагавк» у разі відмови від перемовин.