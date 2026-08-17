Нафта мала подорожчати до $150, але сталося інакше: Bloomberg розкрив, що рятує світовий ринок

Ормузька протока / © Associated Press

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Виробники нафти з Близького Сходу наростили приховані човникові перевезення сировини через Ормузьку протоку, попри війну з Іраном та атаки на цивільні судна.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією видання, експортери з країн Перської затоки продовжують транспортувати значні обсяги нафти, незважаючи на тривалий конфлікт та систематичні напади на судна.

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Для цього використовується схема перевантаження нафти з одного танкера на інший в Оманській затоці поблизу узбережжя Оману.

Аналітики зазначають, що масштаби таких «темних» транзитів перевищують 4 мільйони барелів на день. Щоб зменшити ризик атак, судна перетинають Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами.

За рахунок човникових перевезень, альтернативних трубопроводів та вивільнення нафтових запасів ціна Brent у серпні утримується в діапазоні 80–90 доларів за барель.

Це значно нижче за початкові побоювання учасників ринку, які допускали стрибок вартості нафти до 150 доларів за барель.

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У державній нафтовій компанії ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) підтвердили намір продовжувати постачання енергоносіїв, попри постійні загрози.

«Незважаючи на неодноразові напади на наші судна, ми маємо намір продовжувати виконувати свій обов’язок щодо безпечного постачання енергії на світові ринки та максимально задовольняти зобов’язання та потреби наших клієнтів», — заявили в компанії Adnoc.

Водночас у компанії наголосили на серйозних ризиках для людей та інфраструктури.

«Як і інші енергетичні компанії в регіоні, ми продовжуємо нести прямі наслідки неспровокованих нападів на наших людей, наші кораблі та наші об’єкти — нападів, які наражають працівників, підрядників та моряків на підвищений ризик, одночасно порушуючи критично важливі потоки енергії», — додали в Adnoc.

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Окрім ОАЕ, схеми човникової торгівлі та перевантаження нафти безпосередньо в морі для експорту через Ормузьку протоку використовують Ірак, Катар та Кувейт.

Від початку конфлікту 23 судна Adnoc зазнали нападів. Унаслідок цих інцидентів одна людина загинула, ще 20 отримали поранення.

Водночас в Оманській затоці вже фіксують розливи нафти невідомого походження. Страхові компанії та судновласники погоджуються на такі ризики через обмежену кількість альтернативних маршрутів.

«Це темна угода. Це єдиний варіант зараз, оскільки не всі власники готові ризикувати», — коротко описав ситуацію головний виконавчий директор Heidmar Maritime Holdings Corp. Панкадж Ханна.

Раніше повідомлялося, що Іран висунув нові доволі суворі умови для відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

Ми раніше інформували, що на тлі перебоїв із постачаннями з Близького Сходу індійські нафтопереробні компанії знову наростили закупівлі російської сировини.

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