Нафта може здорожчати ще більше: у США назвали терміни

Реклама

Ціни на нафту можуть досягти пікових значень уже найближчими тижнями на тлі ситуації навколо Ормузької протоки.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає Reuters.

За його словами, високі ціни зберігатимуться доти, доки не відновиться повноцінний рух суден через стратегічно важливу протоку.

Реклама

«Це, ймовірно, буде пік ціни на нафту — десь у найближчі кілька тижнів. Це залежить від конфлікту, але такий сценарій цілком реальний», — зазначив він.

Райт пояснив, що після завершення конфлікту ціни почнуть знижуватися, однак цей процес не буде швидким.

«Коли конфлікт закінчиться і постачання енергії відновиться, з’явиться тиск на зниження цін. Але це займе час — чим довше триває конфлікт, тим довше триватиме відновлення», — додав міністр.

Він також наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа постійно оцінює ризики, пов’язані з Іраном, зокрема їхній вплив на енергетичний ринок і ціни на пальне.

Реклама

Раніше світові ціни на нафту різко зросли та перевищили позначку у 100 доларів за барель після провалу переговорів між США та Іраном.

Ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили до 102,31 долара за барель, а американська West Texas Intermediate — до 104,43 долара.

Зростання відбулося на тлі загострення ситуації, зокрема після оголошення США про початок морської блокади іранських портів. Блокада, яка стартувала 13 квітня, передбачає контроль за всім морським трафіком до та з Ірану силами Центрального командування США (CENTCOM).