Нафта різко здорожчала після ударів Ізраїлю по Ірану: скільки коштує барель

Нафта різко здорожчала / © Associated Press

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Ціни на нафту стрімко підскочили вгору після ударів Ізраїлю по Ірану та Лівану. Вартість нафти підвищилася щонайменше на 4 долари за барель. Скільки тепер коштує російська нафта Brent?

Про це розповіли Reuters.

Після ударів по Ірану ціни на нафту знову зросли

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по Ірану після того, як у неділю відбулися удари по Бейруту. Після цього Іран завдав ударів по Ізраїлю. Наслідком ударів стало підвищення цін на нафту.

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У понеділок, 8 червня, ціни на нафту підскочили щонайменше на 4 долари. Станом на 06:09 за Гринвічем ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 4,42 долара, або 4,47%, до 97,15 долара за барель.

Ф’ючерси на американську нафту зросли на 4,07 долара, або 4,50%, до 94,61 долара за барель.

Сьогодні Ізраїль заявив про удари по нафтохімічному заводу на південному заході Ірану та інших військових цілях в Ірані. Це сталося попри те, що Трамп закликав Ізраїль утриматися від атак по Ірану.

В Ізраїлі заявили, що удар по нафтохімічному заводу відбувся вперше з 8 квітня, коли уклали договір про припинення вогню. Іранські посадовці неофіційно повідомили про те, що деякі частини заводу були сильно пошкоджені.

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Тепер надії на швидке завершення війни в Ірані та відновлення поставок сирої нафти через Ормузьку протоку згасають.

Зростання вартості нафти 8 червня компенсувало її здешевлення у п’ятницю, 5 червня. Тоді ціни впали, адже була надія на деескалацію конфлікту. Від початку війни в Ірані у лютому 2026 року ціни на нафту зросли майже на 60%.

Іран та Оман планують запровадити нові правила судноплавства в Ормузькій протоці, зокрема, ввести транзитний збір. Про це заявив іранський посол у РФ Казем Джалалі. Наразі Тегеран блокує морський шлях, тоді як США тримають в облозі іранські порти.

Через кризу з постачаннями ОПЕК+ уже вчетверте за кілька місяців вирішила збільшити видобуток нафти. Проте експерти, зокрема аналітики Rystad Energy, вважають цей крок суто формальним. Росія ж не може наростити видобуток нафти через ефективні українські удари.

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Трамп заявив, що Ізраїль не має права вибору

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль буде змушений погодитися на потенційну угоду між Вашингтоном та Тегераном, якщо таке рішення ухвалить американська сторона.

За словами Трампа, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не матиме вибору, оскільки всі рішення ухвалює президент США.

Наразі очільник Білого дому намагається переконати ізраїльського прем’єра утриматися від ударів по Ірану у відповідь на нещодавній масований запуск балістичних ракет. Попри цей інцидент, який став серйозним порушенням перемир’я, Трамп переконаний, що він не матиме вирішального впливу на переговорний процес.

У разі ж провалу дипломатичних зусиль американський лідер не виключає застосування жорсткіших заходів — або завершення справи військовим шляхом або збереження блокади Ірану.

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