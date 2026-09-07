Нафта стрімко дорожчає: що відбувається біля Ормузької протоки та чого чекати далі

Нафта / © pexels.com

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Світові ціни на нафту продовжили зростати в понеділок, 7 вересня. Ринок реагує на взаємні удари США та Ірану по нафтових танкерах у районі Ормузької протоки та побоювання щодо тривалих перебоїв із постачанням сировини з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

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Станом на 05:12 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 79 центів, або 0,82%, до 97,07 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 80 центів, або 0,87%, — до 92,28 долара за барель.

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Зростання цін прискорилося після відновлення бойових дій між США та Іраном. За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 7,8%, а WTI — майже на 10%.

Однією з головних причин занепокоєння ринку є ситуація в Ормузькій протоці — стратегічному маршруті, через який раніше проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Удари по нафтових танкерах

У суботу американські військові завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах, повідомило Центральне командування США. Один із них перебував біля острова Харк, поблизу ключового іранського нафтового експортного вузла.

Водночас ВМС Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що атакували три нафтові танкери, які рухалися через Ормузьку протоку забороненими маршрутами, а також три американські судна в інших районах.

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У компанії Marisks назвали суботні атаки «значною ескалацією морського конфлікту». Там зазначили, що комерційні танкери дедалі більше використовуються як інструмент взаємного економічного тиску, що стирає межу між військовим протистоянням та цивільним судноплавством.

За даними аналітичної компанії Kpler, протягом останніх 10 днів через Ормузьку протоку в середньому проходило лише близько 10 вантажних суден на добу. Це найнижчий показник від травня.

Аналітики попереджають: якщо рух нафтових танкерів почне суттєво скорочуватися, ринок може зіткнутися зі значно більшим дефіцитом нафти.

Іран може розширити обмеження

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що найближчими днями біля Ормузької протоки буде оголошено зону обмеження судноплавства.

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Водночас країни ОПЕК+ на зустрічі 6 вересня вирішили не змінювати політику видобутку нафти на жовтень. Учасникам об'єднання ще належить погодити нові квоти, перш ніж ухвалювати подальші рішення щодо обсягів виробництва.

Аналітики ANZ вважають, що найімовірнішим сценарієм залишається тривале протистояння між США та Іраном із періодичними військовими ударами. Це може відтермінувати повне відновлення поставок нафти з Близького Сходу.

За їхніми прогнозами, експорт нафти може залишатися обмеженим до кінця 2026 року, після чого можливе поступове відкриття поставок наприкінці четвертого кварталу. Повернення до довоєнних обсягів експорту, за оцінками аналітиків, очікується не раніше кінця першого або початку другого кварталу 2027 року.

Раніше йшлося про те, що Китай від початку повномасштабної війни РФ проти України отримав близько $27 млрд економічної вигоди завдяки закупівлі російської нафти зі знижкою. Китай став найбільшим покупцем російської сировини після переорієнтації експорту РФ з Європи на азійський ринок. Водночас санкції Заходу змусили Росію продавати нафту дешевше, що дозволило Пекіну заощаджувати на імпорті, попри додаткові витрати на транспортування та санкційні ризики.

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