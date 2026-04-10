Нафта в обмін на Україну?: чому спецпредставник Путіна терміново прилетів до США

Кирило Дмитрієв

Спецпредставник російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває в США, де проводить зустрічі з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з порядком денним переговорів.

За даними видання, на переговорах обговорюватимуться мирна угода з Україною та економічна співпраця між Росією та США.

Візит відбувається перед рішенням США щодо продовження терміну послаблення санкцій на російську нафту, термін дії яких закінчується 11 квітня, і яке також може бути на порядку денному.

Раніше Сполучені Штати видали країнам 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що перебувають під санкціями та зараз «застрягли» в морі.

Послаблення санкцій відбулося після телефонної розмови між Трампом і Путіним 9 березня та подальшого візиту Дмитрієва до США для обговорення енергетичної кризи з американською делегацією, до складу якої входили спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Раніше Дональд Трамп пояснив, що скасував санкції на нафту, аби «знизити ціни, поки ситуація не владнається».

Також повідомлялося, що США зняли санкції з трьох російських суден.