Світ
159
1 хв

Нафтобаза в Калузькій області РФ горить після удару БПЛА

У російському місті Людиново Калузької області після атаки ударних безпілотників спалахнула та продовжує горіти місцева нафтобаза.

Олена Кузьмич
Пожежа в РФ

Пожежа в РФ / © фото з соцмереж

У ніч проти 1 січня 2026 року в місті Людиново (Калузька область РФ) зафіксовано ураження місцевої нафтобази. Після влучання ударних безпілотників об’єкт зайнявся, пожежа триває.

За даними моніторингових каналів, по нафтобазі працювали невідомі безпілотники. На оприлюднених у мережі відео та повідомленнях видно сильне займання на території об’єкта.

Офіційна влада Росії наразі не надала детальних коментарів щодо масштабів пошкоджень та наслідків інциденту. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.

