Нафтобазу в Ростовській області знову вразив БПЛА: загасити вогонь молитвами не вдається шосту добу

Пабліки повідомляють про гучні вибухи в районі нафтосховища у ніч проти п'ятниці.

Нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, що палає шостий день після атаки українських ударних дронів, знову вразили БПЛА. Попри проведений молебень, загасити пожежу не вдається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Чергова атака на нафтосховище відбулася у п'ятницю, 23 серпня, близько п'ятої години ранку. За попередніми даними постраждалих немає.

Місцеві жителі повідомляли щонайменше про два гучні вибухи, через які люди прокидалися. Влада Ростовської області події досі не коментує.

Варто зазначити, що напередодні, 22 серпня, пабліки повідомляли, що шість резервуарів на нафтосховищі вдалося загасити. Проте сьогодні вогонь палає з новою силою, а над містом висить чорна хмара диму.

"Нафтосховище, попри проведений молебень, після атаки ЗСУ горить досі, небо над містом заволокло димом", – пише Telegram-канал Astra.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 18 серпня, безпілотники атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області. На об'єкті виникла масштабна пожежа, дим від якої можна було побачити за сотні метрів.

Читайте також: