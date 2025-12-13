РФ рекордно втрачає доходи від нафти та газу / © ТСН.ua

Російські доходи від нафти та газу у грудні 2025 року можуть знизитися майже вдвічі — до найнижчого рівня з 2020 року.

Причинами називають падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля. Про це повідомляє Reuters.

За підрахунками агентства, грудневі надходження можуть становити близько 410 млрд рублів, що є нижчим за прогноз Міністерства фінансів РФ. Зменшення доходів відбувається на тлі здешевлення нафти на світових ринках і падіння вартості російської нафти у перерахунку на рублі. Водночас держава нарощує оборонні витрати через війну проти України.

Якщо оцінювати сукупні нафтогазові надходження за підсумками всього 2025 року, то, за оцінками Reuters, вони складуть близько 8,44 трлн рублів. Це майже на чверть менше, ніж торік, і нижче за оновлений жовтневий прогноз Мінфіну РФ у 8,65 трлн рублів.

На початку року російське фінансове відомство очікувало значно вищі показники — 10,94 трлн рублів, однак було змушене переглянути прогноз через падіння світових цін на нафту. Це зниження пов’язують із побоюваннями перенасичення глобального ринку.

Востаннє подібно низькі щомісячні нафтогазові доходи Росія фіксувала у серпні 2020 року — тоді вони становили 405 млрд рублів на тлі різкого падіння цін на нафту, спричиненого пандемією COVID-19.

Раніше повідомлялося, що знижка на російську Urals щодо еталонної Brent сягнула 25,8 долара, що удвічі більше, ніж після запровадження санкцій США проти «Лукойла» та «Роснефти».

Ми раніше інформували, що падіння світових цін на нафту змушує Кремль шукати альтернативних покупців. Індія, розуміючи слабку позицію Росії, вимагатиме ще більших знижок і поступок.