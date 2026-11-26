Російська нафта / © ТСН

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У Росії обсяги переробки нафти обвалилися до найнижчого рівня за понад 20 років на тлі майже щоденних українських атак на нафтопереробні заводи. Це посилює проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку пальним, який уже кілька місяців потерпає від дефіциту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Rystad Energy.

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За оцінкою старшого аналітика нафтового ринку Віктора Курилова, станом на початок тижня російські НПЗ переробляли лише 2,6–2,7 мільйона барелів нафти на добу. Це приблизно вдвічі менше, ніж 30 жовтня.

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Таким чином, показники нафтопереробки впали навіть нижче мінімумів, зафіксованих під час попередніх хвиль українських атак цього року.

Україна посилила удари по російських НПЗ

За підрахунками Bloomberg, від кінця жовтня Україна атакувала щонайменше 18 російських нафтопереробних заводів. Удари спрямовані на скорочення енергетичних доходів Москви та посилення економічного тиску на РФ через продовження війни.

Водночас не всі атаковані підприємства повністю зупинилися. Деякі продовжують працювати зі зниженою потужністю, інші змогли відносно швидко відновити виробництво.

Оцінити точні масштаби пошкоджень складно, оскільки після повномасштабного вторгнення в Україну Росія засекретила більшість даних щодо нафтової галузі.

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Для своїх розрахунків Rystad Energy використовує супутникові знімки, інформацію про постачання сирої нафти, переміщення танкерів та галузеві джерела. При цьому остання оцінка ще не враховує наслідків ударів по двох НПЗ у Самарській області в середу.

У Росії загострюється паливна криза

Наслідки скорочення нафтопереробки вже відчувають російські споживачі. За даними Росстату, від 17 до 23 листопада середні роздрібні ціни на бензин зросли на 0,5%. Це найбільше тижневе подорожчання від початку вересня.

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів «залишається складною», і пригрозив відповіддю на українські атаки.

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак також підтвердив проблеми із забезпеченням країни пальним.

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За його словами, влада намагається стабілізувати постачання, однак «ситуація досить напружена».

Для подолання дефіциту Москва змушена перерозподіляти паливо між регіонами, вдаватися до імпорту та інших заходів підтримки внутрішнього ринку.

Водночас через скорочення переробки Росія перенаправляє більші обсяги сирої нафти на експорт. Це збільшує пропозицію на світовому ринку та створює додатковий тиск на нафтові ціни.

Таким чином, українські атаки впливають не лише на роботу окремих російських НПЗ, а й на паливне забезпечення всередині РФ та її присутність на світовому нафтовому ринку.

Удари по російських НПЗ: два заводи охопили пожежі, ще один зупинився

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада Сили оборони України спільно з російським повстанським рухом «Чорна іскра» атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ — Куйбишевський та Сизранський. Як підтвердили у Генштабі ЗСУ, на обох підприємствах виникли пожежі.

На Куйбишевському НПЗ уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу і два резервуари. На Сизранському заводі, за попередніми даними, пошкоджено п'ять технологічних установок і два резервуари.

Водночас після удару 23 листопада повністю зупинив роботу Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Також у Генштабі уточнили наслідки атаки 16 листопада на дві нафтобази в Азові: там знищено шість резервуарів і пошкоджено ще дев'ять.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін пожалівся, що Україна продовжує атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ попри заклики президента США Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на невдоволення російського диктатора Путіна українськими ударами по нафтопереробних заводах та військових кораблях РФ.

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