Нафтопровід "Дружба" відновив роботу після українського удару: подробиці

Нафтопровід "Дружба". / © Associated Press

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу після пошкодження. Транспортування нафти нібито знову відбувається без перебоїв.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"За останні хвилини було відновлено постачання нафти до Угорщини по трубопроводу "Дружба". Я щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки", - написав очільник угорського МЗС.

Сіярто зауважив, мовляв, сподівається на те, що Україна не буде здійснювати нових атак на “життєво важливому трубопроводі”, який має критичне значення для енергопостачання Угорщини.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня ЗСУ атакували об’єкти нафтової інфраструктури в Росії. Внаслідок удару по трубопроводу дві країни ЄС - Угорщина та Словаччина залишилися без російської нафти. Це викликало гнівну реакцію Будапешта. Зауважимо, що цей об’єкт також є ключовим елементом економічної інфраструктури Росії та використовується для постачання окупаційних військ.

Тим часом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» наголосив, мовляв, нафтопроводу "Дружба" більше немає. З його слів, перекачування нафти РФ повністю зупинено на невизначений термін.